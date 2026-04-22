Οι «Θέλμα και Λουίζ» επιστρέφουν στο Φεστιβάλ των Καννών

Η ταινία «Θέλμα & Λουίζ» επιστρέφει στις Κάννες 35 χρόνια μετά την πρεμιέρα της, στις 20 Μαΐου 1991: οι ομώνυμες ηρωίδες, που ενσάρκωναν οι Geena Davis και Susan Sarandon, ποζάρουν στην επίσημη αφίσα του 79ου φεστιβάλ.