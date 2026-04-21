Γιατί δεν πρέπει να φοράτε μακιγιάζ στο αεροπλάνο, σύμφωνα με μία δερματολόγο

Αν ετοιμάζεστε για πτήση και το μακιγιάζ είναι για εσάς μέρος της καθημερινής σας ρουτίνας, ίσως αξίζει να το ξανασκεφτείτε πριν επιβιβαστείτε στο αεροπλάνο. Οι ειδικοί εξηγούν ότι το περιβάλλον μέσα στο αεροπλάνο δεν είναι ιδιαίτερα «φιλικό» για την επιδερμίδα, και ο τρόπος που τη φροντίζουμε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μπορεί να κάνει πραγματική διαφορά στην άνεση και την υγεία της.«Πολλοί ταξιδιώτες έχουν τη συνήθεια να φοράνε μακιγιάζ στις πτήσεις. Όμως αυτή η πρακτική μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά την υγεία της επιδερμίδας». Όπως εξηγεί η δερματολόγος δρ. Angela Tewari στο Conde Nast Traveller, «το περιβάλλον μέσα σε ένα αεροπλάνο είναι ιδιαίτερα στεγνό. Ο αέρας της καμπίνας ανακυκλώνεται χωρίς να ανανεώνεται, η υγρασία χάνεται και οι διακυμάνσεις της θερμοκρασίας οδηγούν σε αυξημένη απώλεια νερού από το δέρμα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ξηρότητα, αίσθηση «τραβήγματος» και αποδυνάμωση του φυσικού φραγμού της επιδερμίδας. Υπάρχει μείωση της υγρασίας στο περιβάλλον, κάτι που σημαίνει ότι συνολικά το δέρμα χάνει σημαντικές ποσότητες νερού. Κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης πτήσης, μπορεί να νιώθετε το δέρμα σας ξηρό και ότι σας “τραβάει”, ενώ η ατμόσφαιρα μπορεί επίσης να διαταράξει τον επιδερμικό φραγμό».