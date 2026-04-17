Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τη δεύτερη συνεργασία της Stella McCartney με την H&M

Είκοσι χρόνια μετά την πρώτη της συνεργασία με την H&M, η Stella McCartney επιστρέφει με μια νέα συναρπαστική συλλογή, επαναφέροντας τον διάλογο ανάμεσα στην υψηλή και την προσιτή μόδα σε πιο ώριμη εκδοχή. «Βλέπω αυτή τη συλλογή σαν ένα ταξίδι στη δική μου ιστορία στη μόδα», σημειώνει η Stella McCartney. «Είναι ένα αυθεντικό μείγμα από σύγχρονα classics και αγαπημένα κομμάτια από το παρελθόν μια αποτύπωση τόσο των πρώτων μου βημάτων όσο και της εξέλιξης της σχεδιαστικής μου ταυτότητας. Είναι παιχνιδιάρικη, δυναμική, λαμπερή, χαρούμενη και εκλεπτυσμένη».



