Η Ντρου Μπάριμορ για το σώμα της μετά τις δύο καισαρικές: «Έχει καταστραφεί»

Η Drew Barrymore δεν διστάζει να μιλά ανοιχτά για όσα την απασχολούν και αυτή τη φορά επέλεξε να μοιραστεί μια ιδιαίτερα προσωπική της πλευρά, για την οποία πολλές γυναίκες ίσως δυσκολεύονται να μιλήσουν ανοιχτά.Κατά τη διάρκεια επεισοδίου της εκπομπής της, The Drew Barrymore Show, η ηθοποιός συγκινήθηκε μιλώντας για τις αλλαγές στο σώμα της μετά τη γέννηση των δύο παιδιών της, της Olive και της Frankie, αποκαλύπτοντας ότι δυσκολεύεται ακόμη και με απλά καθημερινά ρούχα. «Έχω κάνει δύο καισαρικές και το σώμα μου έχει καταπονηθεί πολύ σε αυτό το σημείο. Έχει καταστραφεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.