Τα συστατικά που πρέπει να εντάξουμε στη βραδινή μας ρουτίνα περιποίησης

Γιατί κατά τη διάρκεια της νύχτας, η επιδερμίδα είναι πιο δεκτική σε ενεργά συστατικά και ανανεώνει τα κύτταρά της με ταχύτερους ρυθμούς.



Όλοι έχουμε ακούσει για το λεγόμενο “beauty sleep” και δεν είναι καθόλου μύθος. Ο καλός, ποιοτικός ύπνος είναι ίσως το πιο φυσικό αλλά και ισχυρό «καλλυντικό» που μπορούμε να προσφέρουμε στην επιδερμίδα μας. Όταν ξεκουραζόμαστε πραγματικά, το σώμα μας, και μαζί του και το δέρμα μας, μπαίνει σε λειτουργία ανάπλασης, επανόρθωσης και ανανέωσης. Βέβαια, ας είμαστε ειλικρινείς: δεν κοιμόμαστε πάντα όσο θα θέλαμε. Τρέχουμε με γρήγορους ρυθμούς, ξενυχτάμε, αγχωνόμαστε. Και το δέρμα μας; Το δείχνει με θαμπή όψη, μαύρους κύκλους, ξηρότητα. Ευτυχώς, η skincare ρουτίνα μας μπορεί να γίνει ο καλύτερος “σύμμαχος ύπνου”, ειδικά όταν οι ώρες ξεκούρασης είναι περιορισμένες.

08.04.2026, 14:30