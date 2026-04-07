Η Κριστίνα Κοχ της αποστολής Artemis II: «Οι πρώτες πλεξούδες που δραπέτευσαν από τη γήινη τροχιά»

Είναι πλέον γεγονός: η Christina Koch έγραψε ιστορία ως η πρώτη γυναίκα που έκανε μια πτήση γύρω από τη Σελήνη. Έχει αρχίσει μάλιστα να γίνεται viral ένα illustration της καλλιτέχνιδας Stephanie Rae Chinn, η οποία της απέτισε με αυτό τον τρόπο φόρο τιμής, αναγράφοντας και την ημερομηνία του επιτεύγματος (6 Απριλίου 2026).