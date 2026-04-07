Πώς η Zendaya έπεισε τη μητέρα της να κάνει τατουάζ στα 50

ΗZendaya δεν μιλά συχνά για την προσωπική της ζωή. Ωστόσο, σε πρόσφατη συνέντευξή της αναφέρθηκε στη μητέρα της και αποκάλυψε πως η μία επηρεάζει την άλλη σε μεγάλο βαθμό.Μιλώντας στο The Jennifer Hudson Show, η ηθοποιός αποκάλυψε ότι ήταν εκείνη που έπεισε τη μητέρα της, Claire Stoermer, να κάνει το πρώτο της τατουάζ στην ηλικία των 50.«Την έπεισα να κάνει το πρώτο της τατουάζ και μάλιστα το σχεδίασα εγώ», ανέφερε. Από τότε, όπως είπε, η μητέρα της έχει ενθουσιαστεί λίγο περισσότερο από το αναμενόμενο. «Τώρα με παίρνει τηλέφωνο τυχαία και μου λέει ότι πάει να κάνει κι άλλο. Είναι πλέον γεμάτη, σαν ένα έργο τέχνης που περπατά».