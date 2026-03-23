MARIE CLAIRE

Δεν έχουν επιβεβαιώσει ή διαψεύσει κάτι

Ζεντάγια και Τομ Χόλαντ: Πιασμένοι χέρι-χέρι σε έξοδο μετά τις φήμες περί γάμου (εικόνες)
Στις 20 Μαρτίου 2026, η Zendaya και ο Tom Holland εντοπίστηκαν μαζί στο Λος Άντζελες, για πρώτη φορά από τότε που κυκλοφόρησαν φήμες ότι το ζευγάρι παντρεύτηκε κρυφά. Η εμφάνιση έρχεται περισσότερο από δύο εβδομάδες μετά τη δήλωση του προσωπικού στυλίστα της Zendaya, Law Roach, στα Βραβεία Ηθοποιών 2026 στις 1 Μαρτίου, ότι ο γάμος είχε ήδη γίνει.

 
Οι δύο ηθοποιοί περπατούσαν χέρι-χέρι, μετά το δείπνο που είχαν με την παρέα τους, με τη Zendaya να είναι πιο διαχυτική και να παίρνει αγκαλιά τον σύντροφό της.

 
Το ντύσιμό τους ήταν casual και άνετο, με τον Tom Holland να φορά ένα ριγέ μπλουζάκι, φαρδύ τζιν και μπλε sneakers Adidas με καπέλο, ενώ η Zendaya επέλεξε μια λευκή maxi φούστα, μαύρο μακρυμάνικο τοπ και μαύρα clogs.

