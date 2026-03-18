Σον Πεν: Τιμήθηκε με ένα διαφορετικό «Όσκαρ» στην Ουκρανία (βίντεο)

Την ώρα που το Χόλιγουντ γιόρταζε τη μεγάλη βραδιά των Όσκαρ, ο Sean Penn βρισκόταν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά και για την ακρίβεια στο Κίεβο. Ο βραβευμένος ηθοποιός επέλεξε να μην παραστεί στην τελετή, παρότι κέρδισε το Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στο «Μια μάχη μετά την άλλη», προκειμένου να ταξιδέψει στην Ουκρανία και να συναντήσει τον πρόεδρο Volodymyr Zelenskyy.