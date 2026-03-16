Η ηθοποιός που πήρε Όσκαρ 40 χρόνια μετά την πρώτη υποψηφιότητά της και έγραψε ρεκόρ

ΗAmy Madigan κέρδισε το Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου στα Όσκαρ 2026 για την ερμηνεία της στην ταινία Weapons, σημειώνοντας ένα ιδιαίτερο ρεκόρ στην ιστορία των βραβείων: τη μεγαλύτερη χρονική απόσταση ανάμεσα σε πρώτη υποψηφιότητα και νίκη.Η ηθοποιός είχε προταθεί για πρώτη φορά στην ίδια κατηγορία το 1986 για την ταινία Twice in a Lifetime. Σαράντα χρόνια αργότερα, κατάφερε τελικά να ανέβει στη σκηνή των Όσκαρ κρατώντας το πολυπόθητο αγαλματίδιο.Η ηθοποιός επικράτησε απέναντι σε ισχυρές υποψηφιότητες, όπως της Elle Fanning για το Sentimental Value, της Wunmi Mosaku για το Sinners και της Teyana Taylor για το One Battle After Another.Στον ευχαριστήριο λόγο της αναφέρθηκε στη μεγάλη χρονική απόσταση ανάμεσα στις δύο υποψηφιότητές της και είπε: «Με ρωτούν ποια είναι η διαφορά. Η διαφορά είναι ότι τώρα έχω αυτόν τον μικρό χρυσό τύπο».