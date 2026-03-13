Η Ελ Φάνινγκ άνοιξε λογαριασμό στο OnlyFans για τον νέο της ρόλο

ΗElle Fanning αποκάλυψε ότι δημιούργησε λογαριασμό στο OnlyFans ως μέρος της προετοιμασίας της για τον νέο της ρόλο στη σειρά Margo’s Got Money Troubles.Η 27χρονη ηθοποιός έκανε δηλώσεις στο PEOPLE στο περιθώριο της πρεμιέρας της σειράς στο SXSW Film & TV Festival στις 12 Μαρτίου, εξηγώντας ότι ήθελε να κατανοήσει καλύτερα τον ψηφιακό κόσμο στον οποίο κινείται ο χαρακτήρας της.«Υπήρχαν πολλά πράγματα που έπρεπε να κάνω για την προετοιμασία», είπε. «Φυσικά χρησιμοποιώ Instagram και TikTok, οπότε μπορούσα να τα παρατηρήσω περισσότερο. Αλλά έπρεπε να δούμε και το OnlyFans λίγο πιο προσεκτικά. Δημιουργήσαμε έναν λογαριασμό για τους σεναριογράφους και για εμένα, ώστε να μπορώ να δω πώς λειτουργεί η πλατφόρμα».Για την παρουσία της στην πρεμιέρα επέλεξε ένα κόκκινο midi φόρεμα με δαντέλα στο τελείωμα και μακρύ μανίκι, ενώ φωτογραφήθηκε και με τη Michelle Pfeiffer, η οποία εμφανίστηκε μέσα στα μπλέ συνδυάζοντας σατέν πουκάμισο με σκούρο μπλε κοστούμι.