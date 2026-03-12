Η Κέιτ Γουίνσλετ θα πρωταγωνιστήσει στον νέο Άρχοντα των Δαχτυλιδιών
Η Κέιτ Γουίνσλετ θα πρωταγωνιστήσει στον νέο Άρχοντα των Δαχτυλιδιών
Ο κομβικός ρόλος που θα έχει.
ΗKate Winslet φαίνεται ότι ετοιμάζεται να ταξιδέψει ξανά στη Μέση-γη. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός θα συμμετάσχει στη νέα ταινία του σύμπαντος του The Lord of the Rings, με τίτλο The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, σε έναν από τους βασικούς γυναικείους ρόλους.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Deadline, το πρότζεκτ βρίσκεται ήδη σε προετοιμασία και τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν τον Μάιο στη Νέα Ζηλανδία, τα οποία θα διαρκέσουν έως τον Οκτώβριο. Πρόκειται για μια τοποθεσία που η ηθοποιός γνωρίζει καλά, καθώς εκεί είχε γυρίσει το 1994 την ταινία Heavenly Creatures του Peter Jackson.
Τη σκηνοθεσία της νέας ταινίας αναλαμβάνει ο Andy Serkis, ο οποίος επιστρέφει και στον εμβληματικό ρόλο του Gollum. Στο καστ θα επιστρέψουν επίσης οι Elijah Wood ως Frodo Baggins και Ian McKellen ως Gandalf, ρόλοι που συνδέθηκαν με τους ίδιους ήδη από την πρώτη ταινία της τριλογίας το 2001.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Σύμφωνα με πληροφορίες του Deadline, το πρότζεκτ βρίσκεται ήδη σε προετοιμασία και τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν τον Μάιο στη Νέα Ζηλανδία, τα οποία θα διαρκέσουν έως τον Οκτώβριο. Πρόκειται για μια τοποθεσία που η ηθοποιός γνωρίζει καλά, καθώς εκεί είχε γυρίσει το 1994 την ταινία Heavenly Creatures του Peter Jackson.
Τη σκηνοθεσία της νέας ταινίας αναλαμβάνει ο Andy Serkis, ο οποίος επιστρέφει και στον εμβληματικό ρόλο του Gollum. Στο καστ θα επιστρέψουν επίσης οι Elijah Wood ως Frodo Baggins και Ian McKellen ως Gandalf, ρόλοι που συνδέθηκαν με τους ίδιους ήδη από την πρώτη ταινία της τριλογίας το 2001.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα