Η συναναστροφή με δύσκολους ανθρώπους μας γερνά πιο γρήγορα, σύμφωνα με έρευνα

Μια νέα μελέτη δείχνει ότι οι άνθρωποι που προκαλούν συνεχώς προβλήματα ή ένταση γύρω μας μπορεί να επηρεάζουν τον ρυθμό της βιολογικής μας γήρανσης.Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης εξέτασαν τα λεγόμενα «hasslers», τα άτομα στον κοινωνικό κύκλο κάποιου που δημιουργούν τακτικά δυσκολίες, σε περισσότερους από 2.300 ενήλικες στην Ιντιάνα. Συνδύασαν λεπτομερή ερωτηματολόγια για το κοινωνικό δίκτυο των συμμετεχόντων με δείγματα σάλιου, που επέτρεπαν τη μέτρηση της βιολογικής γήρανσης μέσω δεικτών DNA.Το αποτέλεσμα έδειξε ότι κάθε επιπλέον «hassler» στη ζωή ενός ατόμου σχετιζόταν με περίπου 1,5% ταχύτερη βιολογική γήρανση. Με άλλα λόγια, η παρουσία ενός ακόμα δύσκολου ατόμου αντιστοιχεί σε περίπου εννέα μήνες βιολογικής γήρανσης σε σχέση με άτομο της ίδιας ηλικίας.Σχεδόν το 30% των συμμετεχόντων στη μελέτη ανέφεραν ότι έχουν τουλάχιστον έναν «hassler» στο κοινωνικό τους δίκτυο. «Δεν είναι όλοι οι δεσμοί εποικοδομητικοί», σημείωσε η Byungkyu Lee, συγγραφέας της έκθεσης.