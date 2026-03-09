Σαρλίζ Θερόν: Αλλάζοντας τη ζωή των κοριτσιών

Ίσως ακούγεται κλισέ να χαρακτηρίσει κανείς το Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής ως «πόλη των αντιθέσεων», όμως αυτό ακριβώς είναι. Πανεπιστήμια, κέντρα τέχνης, μοντέρνα εστιατόρια κατά μήκος της προκυμαίας, δίπλα στην αχανή έκταση παραγκουπόλεων και συνοικιών. Από αυτή τη χώρα κατάγεται η Σαρλίν Θερόν και γνωρίζει τα προβλήματά της πολύ καλά. Το 2007 δημιούργησε το Charlize Theron Africa Outreach Project (CTAOP), θέλοντας να αξιοποιήσει τόσο τη φήμη της όσο και τη βαθιά της ανάγκη να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια. «Θέλαμε να κάνουμε κάτι που να νιώθουμε πραγματικά ότι είναι απαραίτητο, αντί να παρεμβαίνουμε σε αυτό που ήδη έκαναν άλλοι άνθρωποι», εξηγεί.