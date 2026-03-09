Σαρλίζ Θερόν: Αλλάζοντας τη ζωή των κοριτσιών
Σαρλίζ Θερόν: Αλλάζοντας τη ζωή των κοριτσιών
Η Σαρλίζ Θερόν με τρεις φοιτήτριες που κατάφεραν να σπουδάζουν στο Πανεπιστήμιο χάρη στις υποτροφίες που θέσπισε το CTAOP. Η Νοτιοαφρικανή, βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός και πρέσβειρα Ομορφιάς της Dior Σαρλίζ Θερόν υπήρξε πάντοτε μία από τις πιο δυνατές φωνές υπέρ των πιο περιθωριοποιημένων πληθυσμών της χώρας της. Ταξιδέψαμε έως εκεί για να συναντήσουμε τις συνεργάτιδές της, γυναίκες-φορείς της αλλαγής.
Ίσως ακούγεται κλισέ να χαρακτηρίσει κανείς το Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής ως «πόλη των αντιθέσεων», όμως αυτό ακριβώς είναι. Πανεπιστήμια, κέντρα τέχνης, μοντέρνα εστιατόρια κατά μήκος της προκυμαίας, δίπλα στην αχανή έκταση παραγκουπόλεων και συνοικιών. Από αυτή τη χώρα κατάγεται η Σαρλίν Θερόν και γνωρίζει τα προβλήματά της πολύ καλά. Το 2007 δημιούργησε το Charlize Theron Africa Outreach Project (CTAOP), θέλοντας να αξιοποιήσει τόσο τη φήμη της όσο και τη βαθιά της ανάγκη να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια. «Θέλαμε να κάνουμε κάτι που να νιώθουμε πραγματικά ότι είναι απαραίτητο, αντί να παρεμβαίνουμε σε αυτό που ήδη έκαναν άλλοι άνθρωποι», εξηγεί.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα