Δέκα ταινίες για να κατανοήσουμε καλύτερα την κοινωνία του Ιράν

Ηιστορία του ιρανικού σινεμά μετρά πάνω από έναν αιώνα ζωής. Σε αντίθεση με άλλες εθνικές κινηματογραφίες, ο ιρανικός κινηματογράφος εξελίχθηκε μέσα σε συνθήκες χαμηλών προϋπολογισμών και αυστηρής λογοκρισίας.Όμως, οι Ιρανοί δημιουργοί δεν σταμάτησαν να αναζητούν τρόπους έκφρασης. Αντί για μεγάλες παραγωγές και εντυπωσιακά σκηνικά, στράφηκαν στη λιτότητα, στην αφαίρεση και κυρίως στις βαθιά ανθρώπινες ιστορίες. Έτσι, το ιρανικό σινεμά κατόρθωσε να γίνει παγκόσμιο εστιάζοντας στην καθημερινότητα, στις ηθικές συγκρούσεις και τις σιωπές.