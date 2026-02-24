Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Φέτος, εορτάζονται 115 χρόνια από τη στιγμή που καθιερώθηκε

Το 2026 συμπληρώνονται 115 χρόνια από τον πρώτο εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, που πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 1911. Με περισσότερα από εκατό χρόνια ιστορίας, η ημέρα αυτή παραμένει ένα παγκόσμιο σημείο αναφοράς για δράση και διεκδίκηση.Το θέμα της International Women’s Day για το 2026 είναι «Give To Gain», Δώσε για να Κερδίσεις. Ένα κάλεσμα για γενναιοδωρία, συνεργασία και ουσιαστική στήριξη με στόχο την ενίσχυση της ισότητας των φύλων.Η καμπάνια «Give To Gain» βασίζεται στην ιδέα ότι όταν δίνουμε, όλοι κερδίζουμε. Όταν άτομα, οργανισμοί και κοινότητες προσφέρουν γενναιόδωρα πόρους, γνώση και στήριξη, δημιουργούνται περισσότερες ευκαιρίες για γυναίκες και κορίτσια. Όταν οι γυναίκες προοδεύουν, προοδεύει ολόκληρη η κοινωνία.«Η συμβολή μπορεί να πάρει πολλές μορφές: δωρεές, μεταφορά τεχνογνωσίας, παροχή πόρων και υποδομών, ενίσχυση της ορατότητας, συνηγορία, εκπαίδευση, mentoring ή ακόμη και αφιέρωση χρόνου. Κάθε πράξη που στηρίζει την πρόοδο των γυναικών συμβάλλει σε έναν πιο διασυνδεδεμένο και υποστηρικτικό κόσμο», αναφέρει η επίσημη σελίδα για την καμπάνια στο διαδίκτυο.