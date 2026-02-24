Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Φέτος, εορτάζονται 115 χρόνια από τη στιγμή που καθιερώθηκε
Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Φέτος, εορτάζονται 115 χρόνια από τη στιγμή που καθιερώθηκε
Το θέμα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας θέλει να προσφέρουμε ώστε να καταφέρουμε να κερδίσουμε
Το 2026 συμπληρώνονται 115 χρόνια από τον πρώτο εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, που πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 1911. Με περισσότερα από εκατό χρόνια ιστορίας, η ημέρα αυτή παραμένει ένα παγκόσμιο σημείο αναφοράς για δράση και διεκδίκηση.
Το θέμα της International Women’s Day για το 2026 είναι «Give To Gain», Δώσε για να Κερδίσεις. Ένα κάλεσμα για γενναιοδωρία, συνεργασία και ουσιαστική στήριξη με στόχο την ενίσχυση της ισότητας των φύλων.
Η καμπάνια «Give To Gain» βασίζεται στην ιδέα ότι όταν δίνουμε, όλοι κερδίζουμε. Όταν άτομα, οργανισμοί και κοινότητες προσφέρουν γενναιόδωρα πόρους, γνώση και στήριξη, δημιουργούνται περισσότερες ευκαιρίες για γυναίκες και κορίτσια. Όταν οι γυναίκες προοδεύουν, προοδεύει ολόκληρη η κοινωνία.
«Η συμβολή μπορεί να πάρει πολλές μορφές: δωρεές, μεταφορά τεχνογνωσίας, παροχή πόρων και υποδομών, ενίσχυση της ορατότητας, συνηγορία, εκπαίδευση, mentoring ή ακόμη και αφιέρωση χρόνου. Κάθε πράξη που στηρίζει την πρόοδο των γυναικών συμβάλλει σε έναν πιο διασυνδεδεμένο και υποστηρικτικό κόσμο», αναφέρει η επίσημη σελίδα για την καμπάνια στο διαδίκτυο.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Το θέμα της International Women’s Day για το 2026 είναι «Give To Gain», Δώσε για να Κερδίσεις. Ένα κάλεσμα για γενναιοδωρία, συνεργασία και ουσιαστική στήριξη με στόχο την ενίσχυση της ισότητας των φύλων.
Η καμπάνια «Give To Gain» βασίζεται στην ιδέα ότι όταν δίνουμε, όλοι κερδίζουμε. Όταν άτομα, οργανισμοί και κοινότητες προσφέρουν γενναιόδωρα πόρους, γνώση και στήριξη, δημιουργούνται περισσότερες ευκαιρίες για γυναίκες και κορίτσια. Όταν οι γυναίκες προοδεύουν, προοδεύει ολόκληρη η κοινωνία.
«Η συμβολή μπορεί να πάρει πολλές μορφές: δωρεές, μεταφορά τεχνογνωσίας, παροχή πόρων και υποδομών, ενίσχυση της ορατότητας, συνηγορία, εκπαίδευση, mentoring ή ακόμη και αφιέρωση χρόνου. Κάθε πράξη που στηρίζει την πρόοδο των γυναικών συμβάλλει σε έναν πιο διασυνδεδεμένο και υποστηρικτικό κόσμο», αναφέρει η επίσημη σελίδα για την καμπάνια στο διαδίκτυο.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα