Η Άιρις Λο επιστρέφει στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου με total look από τη Mango
Είτε περπατά στην πασαρέλα είτε κάθεται στην πρώτη σειρά, βρίσκεται πάντα στις κορυφαίες εμφανίσεις της διοργάνωσης.
ΗIris Law αποτελεί σταθερή παρουσία στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου από το 2017. Είτε περπατά στην πασαρέλα είτε κάθεται στην πρώτη σειρά, βρίσκεται πάντα στις κορυφαίες εμφανίσεις της διοργάνωσης. Στις 18 Φεβρουαρίου, το μοντέλο επέστρεψε στο Lοndon Fashion Week ντυμένη με Mango, έτοιμη να συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε τον περασμένο Σεπτέμβριο.
