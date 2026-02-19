Βασιλιάς Κάρολος: Η πρώτη αντίδρασή του μετά τη σύλληψη του αδερφού του
MARIE CLAIRE

Βασιλιάς Κάρολος: Η πρώτη αντίδρασή του μετά τη σύλληψη του αδερφού του

Σπάει τη σιωπή του μετά τη σύλληψη του Andrew Mountbatten-Windsor.

Βασιλιάς Κάρολος: Η πρώτη αντίδρασή του μετά τη σύλληψη του αδερφού του
ΟΒασιλιάς Κάρολος τοποθετήθηκε δημόσια μετά τη σύλληψη του αδελφού του, Andrew Mountbatten-Windsor, το πρωί της 19ης Φεβρουαρίου, ανήμερα των 66ων γενεθλίων του.

 
Σύμφωνα με επιβεβαίωση της αστυνομίας, ο Andrew Mountbatten-Windsor συνελήφθη με την υποψία «ανάρμοστης συμπεριφοράς σε δημόσιο αξίωμα». Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Buckingham Palace την Πέμπτη, ο Βασιλιάς Κάρολος ανέφερε:

«Έμαθα με βαθιά ανησυχία τα νέα σχετικά με τον Andrew Mountbatten-Windsor και την υποψία ανάρμοστης συμπεριφοράς σε δημόσιο αξίωμα. Αυτό που ακολουθεί τώρα είναι η πλήρης, δίκαιη και ορθή διαδικασία διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές.

Σε αυτό, όπως έχω δηλώσει και στο παρελθόν, έχουν την πλήρη και ολόψυχη στήριξη και συνεργασία μας. Επιτρέψτε μου να το πω ξεκάθαρα: ο νόμος πρέπει να ακολουθήσει την πορεία του. Καθώς η διαδικασία συνεχίζεται, δεν θα ήταν σωστό να σχολιάσω περαιτέρω το ζήτημα. Εν τω μεταξύ, η οικογένειά μου και εγώ θα συνεχίσουμε το καθήκον και την υπηρεσία μας προς όλους εσάς».

 
Η ανακοίνωση ολοκληρώθηκε με την υπογραφή «Charles R.».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρίγκιπας William και η Kate Middleton δεν αναμένεται να εκδώσουν ξεχωριστή δήλωση, ωστόσο στηρίζουν πλήρως τη θέση του Βασιλιά

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης