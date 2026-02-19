Βασιλιάς Κάρολος: Η πρώτη αντίδρασή του μετά τη σύλληψη του αδερφού του

ΟΒασιλιάς Κάρολος τοποθετήθηκε δημόσια μετά τη σύλληψη του αδελφού του, Andrew Mountbatten-Windsor, το πρωί της 19ης Φεβρουαρίου, ανήμερα των 66ων γενεθλίων του.Σύμφωνα με επιβεβαίωση της αστυνομίας, ο Andrew Mountbatten-Windsor συνελήφθη με την υποψία «ανάρμοστης συμπεριφοράς σε δημόσιο αξίωμα». Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Buckingham Palace την Πέμπτη, ο Βασιλιάς Κάρολος ανέφερε:«Έμαθα με βαθιά ανησυχία τα νέα σχετικά με τον Andrew Mountbatten-Windsor και την υποψία ανάρμοστης συμπεριφοράς σε δημόσιο αξίωμα. Αυτό που ακολουθεί τώρα είναι η πλήρης, δίκαιη και ορθή διαδικασία διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές.Σε αυτό, όπως έχω δηλώσει και στο παρελθόν, έχουν την πλήρη και ολόψυχη στήριξη και συνεργασία μας. Επιτρέψτε μου να το πω ξεκάθαρα: ο νόμος πρέπει να ακολουθήσει την πορεία του. Καθώς η διαδικασία συνεχίζεται, δεν θα ήταν σωστό να σχολιάσω περαιτέρω το ζήτημα. Εν τω μεταξύ, η οικογένειά μου και εγώ θα συνεχίσουμε το καθήκον και την υπηρεσία μας προς όλους εσάς».Η ανακοίνωση ολοκληρώθηκε με την υπογραφή «Charles R.».Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρίγκιπας William και η Kate Middleton δεν αναμένεται να εκδώσουν ξεχωριστή δήλωση, ωστόσο στηρίζουν πλήρως τη θέση του Βασιλιά