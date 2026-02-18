Τα ζώδια του κινέζικου ωροσκοπίου που θα γνωρίσουν μεγάλη επιτυχία το 2026

ΗΚινέζικη Πρωτοχρονιά είναι μεγαλύτερη γιορτή στην Κίνα και την κινέζικη διασπορά. Δεν έχει σταθερή ημερομηνία, επειδή το κινεζικό ημερολόγιο είναι σεληνιακό και ξεκινά την ημέρα της δεύτερης νέας σελήνης μετά το χειμερινό ηλιοστάσιο.Το 2026 εορτάστηκε στις 17 Φεβρουαρίου, όταν και ξεκίνησε το Έτος του Πύρινου Αλόγου ή το έτος 4724 από τη βασιλεία του Κίτρινου Αυτοκράτορα (3η χιλιετία π.Χ.).Η Χρονιά του Πύρινου Αλόγου αποτελεί έναν από τους πιο έντονους και μεταμορφωτικούς κύκλους στο κινεζικό ζωδιακό σύστημα. Ο συνδυασμός Φωτιάς και Αλόγου εμφανίζεται μόνο μία φορά κάθε 60 χρόνια και συνδέεται με τολμηρές αποφάσεις, ριζικές αλλαγές και δυναμική εξέλιξη.Η Φωτιά συμβολίζει ώθηση, πάθος και δράση, ενώ το Άλογο αντιπροσωπεύει την ανεξαρτησία και την κίνηση. Μαζί δημιουργούν μια χρονιά που σπάει ρουτίνες. Οι προκλήσεις του 2026 συχνά λειτουργούν ως προάγγελος σημαντικών επιτυχιών για όσους αντέξουν τη διαδικασία.Μερικά ζώδια νιώθουν ήδη πιο έντονα αυτή την πίεση. Αν και το ξεκίνημα μπορεί να είναι δύσκολο, μέχρι το τέλος του 2026 αναμένεται να δουν τα μεγαλύτερα οφέλη.