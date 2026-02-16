Οι χαρακτηριστικές στέκες της Carolyn Bessette-Kennedy πωλούνται ακόμα και ξέρουμε πού θα τις βρείτε
Ένα από τα πιο minimal και διαχρονικά hair looks.

Τη δεκαετία του 1990, η Carolyn Bessette-Kennedy καθιέρωσε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και διαχρονικά hair looks: Μινιμαλιστικά μαλλιά συγκρατημένα με μια απλή στέκα. Με τον τρόπο αυτό, το headband της έγινε συνώνυμο του ανεπιτήδευτου chic και της ήσυχης πολυτέλειας που χαρακτήριζε συνολικά το στιλ της. Σήμερα, σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά, το συγκεκριμένο αξεσουάρ όχι μόνο δεν μοιάζει ξεπερασμένο, αλλά επιστρέφει δυναμικά στις καθημερινές μας εμφανίσεις.

