Love Story: Γιατί είναι τόσο δύσκολο να αποτυπωθεί το στυλ της Carolyn Bessette-Kennedy;

Η πολυσυζητημένη σειρά του Ryan Murphy ‘’Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette’’ έκανε χθες πρεμιέρα παρουσιάζοντας τα πρώτα τρία επεισόδια. Εξετάζοντας και φέρνοντας στη μικρή οθόνη τη θυελλώδη σχέση και τον τραγικό θάνατο του Αμερικανού «πρίγκιπα» JFK Jr. με την εκλεκτή της καρδιάς του, Carolyn Bessette, η σειρά είχε καταφέρει να σχολιαστεί και να διχάσει πριν ακόμα ολοκληρωθούν τα γυρίσματά της.