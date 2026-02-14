Love Story: Γιατί είναι τόσο δύσκολο να αποτυπωθεί το στυλ της Carolyn Bessette-Kennedy;
Love Story: Γιατί είναι τόσο δύσκολο να αποτυπωθεί το στυλ της Carolyn Bessette-Kennedy;
Το στυλ της CBK μπαίνει στο μικροσκόπιο με αφορμή τη νέα σειρά του Ryan Murphy.
Η πολυσυζητημένη σειρά του Ryan Murphy ‘’Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette’’ έκανε χθες πρεμιέρα παρουσιάζοντας τα πρώτα τρία επεισόδια. Εξετάζοντας και φέρνοντας στη μικρή οθόνη τη θυελλώδη σχέση και τον τραγικό θάνατο του Αμερικανού «πρίγκιπα» JFK Jr. με την εκλεκτή της καρδιάς του, Carolyn Bessette, η σειρά είχε καταφέρει να σχολιαστεί και να διχάσει πριν ακόμα ολοκληρωθούν τα γυρίσματά της.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα