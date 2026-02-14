Love Story: Γιατί είναι τόσο δύσκολο να αποτυπωθεί το στυλ της Carolyn Bessette-Kennedy;
MARIE CLAIRE

Love Story: Γιατί είναι τόσο δύσκολο να αποτυπωθεί το στυλ της Carolyn Bessette-Kennedy;

Το στυλ της CBK μπαίνει στο μικροσκόπιο με αφορμή τη νέα σειρά του Ryan Murphy.

Love Story: Γιατί είναι τόσο δύσκολο να αποτυπωθεί το στυλ της Carolyn Bessette-Kennedy;
Η πολυσυζητημένη σειρά του Ryan Murphy ‘’Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette’’ έκανε χθες πρεμιέρα παρουσιάζοντας τα πρώτα τρία επεισόδια. Εξετάζοντας και φέρνοντας στη μικρή οθόνη τη θυελλώδη σχέση και τον τραγικό θάνατο του Αμερικανού «πρίγκιπα» JFK Jr. με την εκλεκτή της καρδιάς του, Carolyn Bessette, η σειρά είχε καταφέρει να σχολιαστεί και να διχάσει πριν ακόμα ολοκληρωθούν τα γυρίσματά της.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης