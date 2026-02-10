Έξι tips για να μειώσουμε τη λιπαρότητα στα μαλλιά μας

Αντίο λιπαρά μαλλιά!



Κεφάλαιο λιπαρά μαλλιά. Μία ατελείωτη μάχη με την λιπαρότητα που πολλές από εμάς ερχόμαστε αντιμέτωπες καθημερινά. Αν έχετε κι εσείς αυτό τον τύπο μαλλιών, σίγουρα γνωρίζετε πολύ καλά πόσο εκνευριστικό είναι να πρέπει να λούζεστε σχεδόν καθημερινά για να δείχνουν φρέσκα και καθαρά. Αυτή η αίσθηση φρεσκάδας και αναζωογόνησης που νιώθουμε όταν βγαίνουμε από το ντους είναι μοναδική, αλλά δυστυχώς δεν κρατά για πολύ αν τα το τριχωτό είναι λιπαρό.





Κάπως έτσι ξεκινά στη συνέχεια ο φαύλος κύκλος του συχνού λουσίματος (τις περισσότερες φορές με ακατάλληλα προϊόντα), το οποίο οδηγεί σιγά σιγά σε περισσότερη λιπαρότητα, η οποία με τη σειρά της οδηγεί σε ακόμα συχνότερο λούσιμο που… οδηγεί σε περισσότερη λιπαρότητα.

