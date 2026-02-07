Πέντε πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στο Μιλάνο

Οι 25οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες άνοιξαν αυλαία την Παρασκευή στο Μιλάνο και την Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο, εγκαινιάζοντας μία από τις πιο φιλόδοξες διοργανώσεις στην ιστορία του θεσμού. Διαβάστε παρακάτω μερικά σημεία – κλειδιά που πρέπει να γνωρίζετε.1. Οι ημερομηνίες, τα στάδια και τα αγωνίσματαΜε το νέο κλειστό στάδιο χόκεϊ επί πάγου στο Μιλάνο και το ολοκαίνουργιο παγοδρόμιο στην Κορτίνα να παραδίδονται την τελευταία στιγμή, οι Αγώνες ξεκίνησαν χωρίς καθυστερήσεις. Η Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο φιλοξενεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες για δεύτερη φορά, 70 χρόνια μετά την πρώτη της διοργάνωση το 1956.Η τελετή έναρξης πραγματοποιήθηκε στις 6 Φεβρουαρίου στο στάδιο Giuseppe Meazza – το γνωστό San Siro – χωρητικότητας 75.000 θεατών, έδρα της Ίντερ και της Μίλαν. Οι πρώτοι αγώνες είχαν ήδη ξεκινήσει από τις 4 Φεβρουαρίου με το curling.Περίπου 2.900 αθλητές από περισσότερες από 90 χώρες διεκδικούν συνολικά 116 μετάλλια, με τις γυναίκες να αποτελούν το 47% των συμμετοχών. Για πρώτη φορά, το ορειβατικό σκι (ski mountaineering) εντάχθηκε στο ολυμπιακό πρόγραμμα, με αγώνες σε κυκλικές διαδρομές που συνδυάζουν ανάβαση με ειδικά καλύμματα στα πέδιλα και εντυπωσιακές καταβάσεις.Το χόκεϊ επί πάγου, το καλλιτεχνικό πατινάζ, το ταχύ πατινάζ και το short track διεξάγονται στο Μιλάνο, ενώ η Κορτίνα φιλοξενεί το γυναικείο αλπικό σκι, το luge, το bobsleigh, το skeleton και το curling. Παράλληλα, αγώνες πραγματοποιούνται και σε άλλες περιοχές της βορειοανατολικής Ιταλίας: το biathlon στο Antholz, το freestyle σκι και το snowboard στο Livigno, ενώ το Bormio και η Val di Fiemme μοιράζονται το ανδρικό αλπικό σκι και το ορειβατικό σκι.Η γεωγραφική διασπορά είναι εντυπωσιακή, καθώς η απόσταση μεταξύ Μιλάνου και Antholz φτάνει τα 350 χιλιόμετρα.Οι Αγώνες ολοκληρώνονται στις 22 Φεβρουαρίου με την τελετή λήξης στο εμβληματικό αμφιθέατρο Arena di Verona, χωρητικότητας 12.000 θεατών.