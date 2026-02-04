Ντέμι Μουρ προς Ταλούλα: «Δεν χωράς πια στην αγκαλιά μου»
MARIE CLAIRE

Ντέμι Μουρ προς Ταλούλα: «Δεν χωράς πια στην αγκαλιά μου»

Το συγκινητικό μήνυμα για τα γενέθλια της κόρης της

Ντέμι Μουρ προς Ταλούλα: «Δεν χωράς πια στην αγκαλιά μου»
Η Tallulah Willis έκλεισε τα 32 και το γιόρτασε με μια δημοσίευση μιας παλιάς φωτογραφίας της στο Instagram, από τότε που ήταν μωρό. Η μητέρα της, Demi Moore, της ευχήθηκε με τη σειρά της με μια σειρά από φωτογραφίες μαμάς και κόρης – σε δύο από αυτές μάλιστα είναι νήπιο.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης