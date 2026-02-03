Toner Pads: Tι είναι και γιατί πρωταγωνιστούν στη κορεάτικη skincare φιλοσοφία

Εάν κάτι έχουμε εμπεδώσει με σιγουριά έως τώρα, είναι πως οι κορεάτισες βρίσκονται πάντα ένα βήμα μπροστά, όσον αφορά το skincare. Ξεκινώντας από τις μεθόδους, μέχρι και τα συστατικά, η ρουτίνα περιποίησής τους αποτελεί εδώ και αρκετά χρόνια πηγή έμπνευσης για όλες εμάς που ακολουθούμε πιστά τις καινοτομίες τους. Η πιο πρόσφατη ανακάλυψη που γνωρίσαμε μέσα από το κορεάτικο skincare και που υιοθετούμε και εμείς με τη σειρά μας, είναι η ένταξη των toner pads, στη ρουτίνα μας.