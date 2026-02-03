Μάργκοτ Ρόμπι: Εκθαμβωτική εμφάνιση με βελούδινη τουαλέτα Chanel στο Παρίσι
Η ηθοποιός περπάτησε στο κόκκινο χαλί επιλέγοντας μια custom δημιουργία του γαλλικού οίκου σε βαθύ μπορντό.
ΗMargot Robbie φόρεσε ένα εντυπωσιακό, βελούδινο φόρεμα με φτερά, δίνοντας απόλυτα ρομαντικό τόνο στην παριζιάνικη πρεμιέρα του Wuthering Heights.
