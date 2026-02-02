Βραβεία Grammy 2026: Τα beauty looks που ξεχώρισαν στο κόκκινο χαλί

Οι λεπτομέρειες σε μαλλιά και μακιγιάζ που έκλεψαν την παράσταση.



Τα Grammy 2026 μπορεί να είναι η μεγαλύτερη γιορτή της μουσικής, για εμάς όμως που αγαπάμε την ομορφιά είναι και μια από τις πιο δυνατές βραδιές έμπνευσης. Το κόκκινο χαλί στο Los Angeles γέμισε με looks που συζητήθηκαν όσο και οι εμφανίσεις στη σκηνή, με μαλλιά και μακιγιάζ που έδωσαν τον τόνο για τη χρονιά που έρχεται. Ρομαντισμός, ένταση, αναφορές στα 80s και πολλή λάμψη είχαν την τιμητική τους.





Φέτος είδαμε έντονα χτενίσματα με όγκο, ψηλά updos αλλά και χαλαρές μπούκλες που θύμιζαν prom αισθητική, μόνο που εδώ όλα είχαν μια πιο σύγχρονη και τολμηρή διάθεση. Στο μακιγιάζ, το ρουζ ήταν ξεκάθαρα ο πρωταγωνιστής, από απαλό ροζ μέχρι έντονες peach αποχρώσεις που έδιναν ζωντάνια στο πρόσωπο.

02.02.2026, 14:30