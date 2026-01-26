Μπάρακ και Μισέλ Ομπάμα: «Αυτό που ζούμε είναι μια τραγωδία»

Οπρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Barack Obama και η σύζυγός του Michelle Obama κάλεσαν τους Αμερικανούς να αναγνωρίσουν τους κινδύνους των ολοένα και πιο βίαιων μέτρων καταστολής της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) μετά τη δολοφονία ενός νοσηλευτή της εντατικής θεραπείας στο Μινεάπολις.«Η δολοφονία του Alex Pretti είναι μια τραγωδία», έγραψαν σε μια μακροσκελή δήλωση που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Θα πρέπει επίσης να αποτελέσει ένα σήμα κινδύνου για όλους τους Αμερικανούς, ανεξάρτητα από το κόμμα στο οποίο ανήκουν, ότι πολλές από τις βασικές αξίες μας ως έθνος δέχονται ολοένα και περισσότερες επιθέσεις».Ο Alex Pretti, ένας 37χρονος νοσοκόμος του Υπουργείου Υποθέσεων Βετεράνων, εθεάθη να χρησιμοποιεί το κινητό του για να καταγράψει μέλη της ICE που το Σάββατο, 24 Ιανουαρίου, σε μια χιονισμένη γειτονιά στη Μινεάπολη. Βίντεο μαρτύρων δείχνουν ομοσπονδιακούς πράκτορες μετανάστευσης να σπρώχνουν μια γυναίκα και τον νοσηλευτή να σπεύδει για να τη βοηθήσει. Στη συνέχεια, τα μέλη της ICE τον έσπρωξαν και τον έλουσαν με χημικό σπρέι. Μετά τον έριξαν στο έδαφος και τον πυροβόλησαν 10 φορές.Την επομένη πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη χώρα διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για τις τακτικές των ομοσπονδιακών υπαλλήλων μετανάστευσης, τα σχόλια του Προέδρου Trump και άλλων μελών της κυβέρνησής του. Αρκετοί αξιωματούχοι της κυβέρνησης φάνηκαν να κατηγορούν τον Pretti για το θάνατό του, επειδή έφερε όπλο κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης.