Nina Dobrev: Το λαμπερό make-up look που επέλεξε για το party των γενεθλίων της

Η Nina Dobrev, μόλις έκλεισε τα 37 της χρόνια και το γιόρτασε με ένα εντυπωσιακό πάρτι γενεθλίων, στο οποίο παραβρέθηκαν όλα τα αγαπημένα της πρόσωπα, φίλοι και οικογένεια. Το look που επέλεξε για την ξεχωριστή αυτή βραδιά, ήταν ιδιαίτερα λαμπερό, τόσο από άποψη outfit αλλά και μακιγιάζ. Μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους, μία ανάρτηση στο Instagram, στην οποία έδειχνε στιγμές από το event οι οποίες περιλάμβαναν πολλά χαμόγελα, αγκαλιές, ποτό και χορό.