Το ελληνικό νησί που είναι στην κορυφή της λίστας με τους καλύτερους προορισμούς του κόσμου
Για τις χρυσαφένιες παραλίες, τα γοητευτικά χωριά και τη φιλική προσέγγιση.

Οι διακοπές σε νησιά συνδέονται με την ηρεμία, τα κρυστάλλινα νερά που λούζουν τις πιο απαλές αμμουδιές, όπου οι σκιές από τα αρμυρίκια γίνονται το καλύτερο καταφύγιο από τον καυτό, καλοκαιρινό ήλιο.

 
Κάθε χρόνο κυκλοφορούν λίστες και πίνακες που δείχνουν ποιο νησί ή προορισμός είναι καλύτερος. Φέτος, στη λίστα της κορυφαίας παγκόσμιας έκθεσης τουρισμού, World Travel Market (WTM) στο Λονδίνο, μία θέση κατέχει η Νάξος, το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων, το οποίο κέρδισε χάρη στις μεταξένιες αμμουδιές που μοιάζουν να μην τελειώνουν ποτέ και στην ηρεμία που προσφέρουν τα γραφικά χωριά της.

 
