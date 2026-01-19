Τόνια Σωτηροπούλου για τον θάνατο του πατέρα της: «Πριν 15 χρόνια είχε πάει σε φωτογράφο να βγάλει το πορτρέτο για τον τάφο του»

Η Τόνια Σωτηροπούλου έχασε τον πατέρα της και επέλεξε να τον τιμήσει με έναν επικήδειο που, μέσα από την τραγικότητα της απώλειας, εστιάζει στα φωτεινά σημεία του να μεγαλώνεις με έναν μπαμπά που αγαπάει το χιούμορ και που σου μεταδίδει με προθυμία και αγάπη τη σοφία της δικής του ζωής.