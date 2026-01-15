Πώς θα αφαιρέσουμε σωστά το μακιγιάζ μας κάθε βράδυ

Τα βασικά βήματα που κάνουν πραγματικά τη διαφορά στην επιδερμίδα μας.



Όσο κι αν πιστεύουμε ότι ξέρουμε πώς να πλένουμε αποτελεσματικά το πρόσωπό μας, η αφαίρεση του μακιγιάζ είναι ένα βήμα που συχνά γίνεται βιαστικά ή λάθος. Κι όμως, το σωστό ντεμακιγιάζ δεν είναι απλώς θέμα καθαριότητας, αλλά βασική προϋπόθεση για υγιή επιδερμίδα. Αν αφήνουμε ίχνη μακιγιάζ στην επιδερμίδα μας, ανοίγουμε τον δρόμο για φραγμένους πόρους, θαμπή όψη και προϊόντα περιποίησης που δεν απορροφώνται όπως θα έπρεπε.





Το μακιγιάζ κατά τη διάρκεια της ημέρας παγιδεύει ρύπους, σκόνη και λιπαρότητα. Αν δεν το αφαιρούμε σωστά, όλα αυτά μένουν στην επιφάνεια του δέρματος και με τον καιρό μπορεί να προκαλέσουν ατέλειες, ξηρότητα και πρόωρη φθορά. Επιπλέον, όσα προϊόντα βάζουμε το βράδυ χάνουν την αποτελεσματικότητά τους όταν εφαρμόζονται πάνω σε επιδερμίδα που δεν έχει καθαριστεί πλήρως.





