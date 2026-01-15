Πώς θα αφαιρέσουμε σωστά το μακιγιάζ μας κάθε βράδυ
Πώς θα αφαιρέσουμε σωστά το μακιγιάζ μας κάθε βράδυ
Τα βασικά βήματα που κάνουν πραγματικά τη διαφορά στην επιδερμίδα μας.
Όσο κι αν πιστεύουμε ότι ξέρουμε πώς να πλένουμε αποτελεσματικά το πρόσωπό μας, η αφαίρεση του μακιγιάζ είναι ένα βήμα που συχνά γίνεται βιαστικά ή λάθος. Κι όμως, το σωστό ντεμακιγιάζ δεν είναι απλώς θέμα καθαριότητας, αλλά βασική προϋπόθεση για υγιή επιδερμίδα. Αν αφήνουμε ίχνη μακιγιάζ στην επιδερμίδα μας, ανοίγουμε τον δρόμο για φραγμένους πόρους, θαμπή όψη και προϊόντα περιποίησης που δεν απορροφώνται όπως θα έπρεπε.
Το μακιγιάζ κατά τη διάρκεια της ημέρας παγιδεύει ρύπους, σκόνη και λιπαρότητα. Αν δεν το αφαιρούμε σωστά, όλα αυτά μένουν στην επιφάνεια του δέρματος και με τον καιρό μπορεί να προκαλέσουν ατέλειες, ξηρότητα και πρόωρη φθορά. Επιπλέον, όσα προϊόντα βάζουμε το βράδυ χάνουν την αποτελεσματικότητά τους όταν εφαρμόζονται πάνω σε επιδερμίδα που δεν έχει καθαριστεί πλήρως.
Το μακιγιάζ κατά τη διάρκεια της ημέρας παγιδεύει ρύπους, σκόνη και λιπαρότητα. Αν δεν το αφαιρούμε σωστά, όλα αυτά μένουν στην επιφάνεια του δέρματος και με τον καιρό μπορεί να προκαλέσουν ατέλειες, ξηρότητα και πρόωρη φθορά. Επιπλέον, όσα προϊόντα βάζουμε το βράδυ χάνουν την αποτελεσματικότητά τους όταν εφαρμόζονται πάνω σε επιδερμίδα που δεν έχει καθαριστεί πλήρως.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα