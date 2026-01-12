Μια νέα κούκλα γιορτάζει την αυτοεκτίμηση και την ποικιλομορφία – Το πρώτο μοντέλο με αυτισμό
Μια νέα κούκλα γιορτάζει την αυτοεκτίμηση και την ποικιλομορφία – Το πρώτο μοντέλο με αυτισμό
Η τελευταία προσθήκη στη σειρά Barbie Fashionistas είναι μια κούκλα με αυτισμό, σχεδιασμένη για να εκπροσωπεί διαφορετικές εμπειρίες.
Η νέα Barbie με αυτισμό εντάσσεται στη σειρά Fashionistas. Η κούκλα δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το Autistic Self Advocacy Network, ώστε να αναπαριστά ορισμένους τρόπους με τους οποίους οι αυτιστικοί άνθρωποι βιώνουν και επεξεργάζονται τον κόσμο γύρω τους.
Η κούκλα διαθέτει χαρακτηριστικά, όπως βλέμμα που «φεύγει» ελαφρώς πλάγια για να απεικονίζουν την αποφυγή άμεσης επαφής με τα μάτια, αρθρωτούς αγκώνες και καρπούς για να δείξει κινήσεις όπως τα χτυπήματα των χεριών, και φοράει ένα φόρεμα σε Α γραμμή, με κοντά μανίκια και αέρινη φούστα, ώστε να πετύχει τη λιγότερη επαφή υφάσματος με το δέρμα, ενώ τα παπούτσια είναι επίπεδα για ευκολία και σταθερότητα.
