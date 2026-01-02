Σιλβέστερ Σταλόνε: Το βίντεο για το νέο έτος και το βιβλίο που ετοιμάζει για τη ζωή του
Σιλβέστερ Σταλόνε: Το βίντεο για το νέο έτος και το βιβλίο που ετοιμάζει για τη ζωή του
«Χωρίς τη στήριξή σας δεν θα είχε γίνει τίποτα».
Ο Sylvester Stallone ανακοίνωσε ότι το νέο του αυτοβιογραφικό βιβλίο, με τίτλο The Steps, θα κυκλοφορήσει την άνοιξη του 2026 στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο.
Στο The Steps, ο ηθοποιός μοιράζεται προσωπικές στιγμές από τη ζωή του, από τα δύσκολα παιδικά χρόνια και τις πρώτες του προσπάθειες μέχρι την επιτυχία με τον Rocky και άλλες εμβληματικές ταινίες. Ο τίτλος παραπέμπει τόσο στις δυσκολίες που αντιμετώπισε όσο και στα 72 σκαλοπάτια του Philadelphia Museum of Art, τα οποία ο χαρακτήρας του, Rocky Balboa, ανέβαινε στις ταινίες.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Στο The Steps, ο ηθοποιός μοιράζεται προσωπικές στιγμές από τη ζωή του, από τα δύσκολα παιδικά χρόνια και τις πρώτες του προσπάθειες μέχρι την επιτυχία με τον Rocky και άλλες εμβληματικές ταινίες. Ο τίτλος παραπέμπει τόσο στις δυσκολίες που αντιμετώπισε όσο και στα 72 σκαλοπάτια του Philadelphia Museum of Art, τα οποία ο χαρακτήρας του, Rocky Balboa, ανέβαινε στις ταινίες.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα