Σιλβέστερ Σταλόνε: Το βίντεο για το νέο έτος και το βιβλίο που ετοιμάζει για τη ζωή του

Ο Sylvester Stallone ανακοίνωσε ότι το νέο του αυτοβιογραφικό βιβλίο, με τίτλο The Steps, θα κυκλοφορήσει την άνοιξη του 2026 στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο.Στο The Steps, ο ηθοποιός μοιράζεται προσωπικές στιγμές από τη ζωή του, από τα δύσκολα παιδικά χρόνια και τις πρώτες του προσπάθειες μέχρι την επιτυχία με τον Rocky και άλλες εμβληματικές ταινίες. Ο τίτλος παραπέμπει τόσο στις δυσκολίες που αντιμετώπισε όσο και στα 72 σκαλοπάτια του Philadelphia Museum of Art, τα οποία ο χαρακτήρας του, Rocky Balboa, ανέβαινε στις ταινίες.