«Ένα παιδί Ρομά όταν σήκωσε το χέρι μέσα στην τάξη προκάλεσε τέτοια έκπληξη, που κατάλαβα ότι ήταν η πρώτη φορά»

Πριν από ενάμιση χρόνο περίπου έφτασε στα χέρια μου το βιβλίο «Πώς είναι ο κόσμος» (εκδ. Μεταίχμιο), ένα παιδικό βιβλίο από αυτά τα πολύ ωραία και ιδιαίτερα, γεμάτο ποιητική διάθεση που μπορεί να μιλήσει στην καρδιά μικρών και μεγάλων. Το υπέγραφε η Κατερίνα Ζωντανού και το εικονογραφούσε η Κέλλυ Ματαθία-Κόβο. Είχα ξανασυναντήσει βιβλία της Ζωντανού: το «Ομιλείτε πλουτωνικά;» είχε τιμηθεί με το Βραβείο του Κύκλου Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου και τον Έπαινο της Γυναικείας Λογοτεχνικής Συντροφιάς, το «Human Net» είχε φτάσει στις βραχείες λίστες των Κρατικών Βραβείων και των βραβείων του Κύκλου Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, ενώ τα «Γράμματα από τον Αϊ-Βασίλη» είχαν πάρει στο Γ’ Βραβείο της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών.