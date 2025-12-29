Spotlight On: Jewellery – Εννέα last-minute γιορτινά δώρα που θα χαρίσουν λάμψη
Spotlight On: Jewellery – Εννέα last-minute γιορτινά δώρα που θα χαρίσουν λάμψη
Τα βρήκαμε στα καταστήματα του Mediterranean Cosmos.
Για τα γιορτινά δώρα της τελευταίας στιγμής θα κατευθυνθούμε στο Mediterranean Cosmos, το εμπορικό κέντρο που γιορτάζει φέτος 20 χρόνια μαζί μας και μας προσκαλεί σε μια εμπειρία γεμάτη ζεστασιά, ενέργεια και μοναδικά events. Θα επενδύσουμε άφοβα σε επώνυμα κοσμήματα, που με μία κίνηση αναβαθμίζουν κάθε λουκ, προσθέτοντας λάμψη και αίσθηση πολυτέλειας. Οι παρακάτω επιλογές καλύπτουν διαφορετικά στυλ και budget. Όλες όμως αποτελούν μια έκφραση αγάπης προς τους κοντινούς μας ανθρώπους και, γιατί όχι, τον ίδιο μας τον εαυτό.
Κολιέ
Ακόμα και ένα casual σύνολο γίνεται αβίαστα βραδινό και επίσημο αν προσθέσουμε ένα αστραφτερό κολιέ. Μπορούμε να κρατήσουμε διακριτικά τα υπόλοιπα στοιχεία της εμφάνισής μας ή να τολμήσουμε να εξερευνήσουμε τον μαξιμαλισμό, ταιριάζοντάς το με printed ρούχα και πλήθος αξεσουάρ.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
