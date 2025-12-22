Κατερίνα Χατζοπούλου: Η ευθύνη δεν είναι απλώς μια λέξη, αλλά συνειδητή επιλογή

Η Κατερίνα Χατζοπούλου, Senior Manager Communications, Media Relations & Content της Παπαστράτος, μιλά στο Marie Claire για την πρωτοβουλία της εταιρείας «Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους», για την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης, τη φιλοδοξία να αλλάξει συνολικά κουλτούρα η κοινωνία και τον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει κάθε κρίκος αυτής της αλυσίδας.