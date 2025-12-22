Τζέιμς Ράνσον: Τι γνωρίζουμε για την αυτοκτονία του 46χρονου ηθοποιού
Τζέιμς Ράνσον: Τι γνωρίζουμε για την αυτοκτονία του 46χρονου ηθοποιού

Νεκρός σε ηλικία 46 ετών ο ηθοποιός James Ransone, γνωστός κυρίως για τον πρωταγωνιστικό ρόλο του εργάτη του λιμανιού που στράφηκε στην παρανομία, Ziggy Sobotka, στην τηλεοπτική σειρά «The Wire» του HBO. Άλλη τηλεοπτική σειρά με την οποία συνδέθηκε είναι το «Generation Kill», όπου συμπρωταγωνίστησε με τον Alexander Skarsgård. Η αστυνομία του Λος Άντζελες κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο θάνατός του οφείλεται σε αυτοκτονία.

