Η Dua Lipa και ο απόλυτα cool τρόπος με τον οποίο μας βάζει σε mood για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς του Μιλάνου

Μια όμορφη υπενθύμιση ότι οι γυναίκες γράφουν ξανά την ιστορία του χειμερινού αθλητισμού.



Αν κάτι ξέρει να κάνει καλά η Dua Lipa, αυτό είναι να ανεβάζει τη θερμοκρασία ακόμη και μέσα στο χιόνι. Στο νέο promo των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2026 για το NBC, η pop star εμφανίζεται στο κέντρο του Μιλάνου και μας ταξιδεύει σε μια χειμερινή εκδοχή της πόλης που θα θέλαμε να ζήσουμε από κοντά.





Την βλέπουμε να περπατά χαλαρά στη Galleria Vittorio Emanuele II και να μεταμορφώνει το εμβληματικό σημείο σε ένα χιονισμένο σκηνικό που θυμίζει παραμύθι. Με αυτοπεποίθηση που μας κάνει να χαμογελάμε, μιλά ιταλικά και αγγλικά με άνεση και μας προετοιμάζει για τις δυνατές στιγμές που θα χαρίσουν οι γυναίκες αθλήτριες στους επόμενους Αγώνες.

29.11.2025, 11:30