Τζένη Κόλλια: «Ο άπληστος άνθρωπος ακόμα και με τα παιδιά του έχει σχέσεις συναλλαγής»
Η ηθοποιός και σκηνοθέτρια συνεχίζει να υπηρετεί τη φιλοσοφία του συντρόφου της, Κώστα Καζάκου, του θεάτρου ως πολιτική πράξη – σε όποιες ηλικίες κι αν απευθύνονται οι παραστάσεις της
Η ιστορία του «Φιλάργυρου», του κλασικού έργου του Μολιέρου για τον Αρπαγκόν, έναν πλούσιο αλλά τσιγκούνη άνθρωπο του οποίου η αγάπη για τα χρήματα ξεπερνά κάθε άλλη αξία, παρουσιάζεται αυτή την περίοδο στο Θέατρο Τζένη Καρέζη σε μια διασκευή για παιδιά. Κάθε Κυριακή πρωί οι μικροί -και μεγαλύτεροι- θεατές έρχονται σε επαφή με έννοιες όπως η γενναιοδωρία, η αγάπη, η ευτυχία, αλλά και η απληστία, με τρόπο αβίαστο και διασκεδαστικό, όπως θα έπρεπε πάντα να είναι η διαδικασία της μάθησης.
