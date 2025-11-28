Τζένη Κόλλια: «Ο άπληστος άνθρωπος ακόμα και με τα παιδιά του έχει σχέσεις συναλλαγής»

Η ιστορία του «Φιλάργυρου», του κλασικού έργου του Μολιέρου για τον Αρπαγκόν, έναν πλούσιο αλλά τσιγκούνη άνθρωπο του οποίου η αγάπη για τα χρήματα ξεπερνά κάθε άλλη αξία, παρουσιάζεται αυτή την περίοδο στο Θέατρο Τζένη Καρέζη σε μια διασκευή για παιδιά. Κάθε Κυριακή πρωί οι μικροί -και μεγαλύτεροι- θεατές έρχονται σε επαφή με έννοιες όπως η γενναιοδωρία, η αγάπη, η ευτυχία, αλλά και η απληστία, με τρόπο αβίαστο και διασκεδαστικό, όπως θα έπρεπε πάντα να είναι η διαδικασία της μάθησης.