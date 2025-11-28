Τζένη Κόλλια: «Ο άπληστος άνθρωπος ακόμα και με τα παιδιά του έχει σχέσεις συναλλαγής»
MARIE CLAIRE

Τζένη Κόλλια: «Ο άπληστος άνθρωπος ακόμα και με τα παιδιά του έχει σχέσεις συναλλαγής»

Η ηθοποιός και σκηνοθέτρια συνεχίζει να υπηρετεί τη φιλοσοφία του συντρόφου της, Κώστα Καζάκου, του θεάτρου ως πολιτική πράξη – σε όποιες ηλικίες κι αν απευθύνονται οι παραστάσεις της

Τζένη Κόλλια: «Ο άπληστος άνθρωπος ακόμα και με τα παιδιά του έχει σχέσεις συναλλαγής»
Η ιστορία του «Φιλάργυρου», του κλασικού έργου του Μολιέρου για τον Αρπαγκόν, έναν πλούσιο αλλά τσιγκούνη άνθρωπο του οποίου η αγάπη για τα χρήματα ξεπερνά κάθε άλλη αξία, παρουσιάζεται αυτή την περίοδο στο Θέατρο Τζένη Καρέζη σε μια διασκευή για παιδιά. Κάθε Κυριακή πρωί οι μικροί -και μεγαλύτεροι- θεατές έρχονται σε επαφή με έννοιες όπως η γενναιοδωρία, η αγάπη, η ευτυχία, αλλά και η απληστία, με τρόπο αβίαστο και διασκεδαστικό, όπως θα έπρεπε πάντα να είναι η διαδικασία της μάθησης.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης