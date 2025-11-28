Τζέσικα Μπίελ: Μοιράζεται το workout της για σφιχτά μπράτσα και γυμνασμένη πλάτη
Σε μια νέα ανάρτησή της στο Instagram η Jessica Biel μοιράζεται το πρόγραμμα προπόνησης με το οποίο γυμνάζει δύο από τις πιο δύσκολες περιοχές του σώματος, τα χέρια και την πλάτη. Όπως βλέπουμε στο βίντεο που έχει μοιραστεί, είναι μια σειρά από ασκήσεις με όργανα γυμναστικής, κρίκους, ιμάντες, βαράκια και λάστιχα, σε κάποια από τα οποία μάλιστα γυμνάζει συνδυαστικά χέρια και πόδια.

