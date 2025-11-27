«Ναι» στη θηλυκότητα και την αλληλεγγύη

Η Βίκυ Καγιά, η Δανάη Παππά και η Ελίνα Καλιτζάκη φωτογραφίζονται για το Marie Claire δίπλα σε γυναίκες που τις εμπνέουν, με αφορμή το νέο Sì Parfum του οίκου Giorgio Armani.



Υπάρχουν γυναίκες στη ζωή μας που λειτουργούν σαν ήρεμη δύναμη: με τη στάση, τα λόγια και τις πράξεις τους μας στηρίζουν, μας διαμορφώνουν και μας ωθούν να εξελιχθούμε – συχνά χωρίς καν οι ίδιες να το αντιλαμβάνονται. Αυτή ακριβώς η αόρατη, αλλά πανίσχυρη επιρροή αποτέλεσε την αφετηρία της φωτογράφησης που βλέπετε. Ζητήσαμε από τρεις εκλεκτές, εντυπωσιακές και δυναμικές κυρίες από τον χώρο της μόδας, της τέχνης και της ομορφιάς, να επιλέξουν μια δική τους «γυναίκα-έμπνευση» για να φωτογραφηθούν παρέα λέγοντας ένα ηχηρό «ναι» στη μοναδικότητα της γυναικείας σύνδεσης.





Το μοντέλο και επιχειρηματίας Βίκυ Καγιά, η ηθοποιός Δανάη Παππά και η content creator Ελίνα Καλιτζάκη μάς μιλούν με αφορμή το νέο Sì Parfum του Giorgio Armani για τη σημασία της γυναικείας αλληλεγγύης και μοιράζονται μαζί μας τα «ναι» που επιλέγουν να υιοθετούν στη ζωή τους.

