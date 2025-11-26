Η καλλιτεχνική έκφραση της Άσπας Κουλύρα: Από τη φωτογραφία στη δημιουργία ρούχων

Η Άσπα Κουλύρα μεγάλωσε μέσα στα υφάσματα. Οι γονείς της είχαν βιοτεχνία και μαγαζί ρούχων που λειτουργούσε κάτω από το σπίτι τους, κι έτσι η ζωή των υλών, των ραφιών και των μηχανών ήταν μέρος της καθημερινότητάς της. Παρόλο που από τα 14 της είχε αποφασίσει ότι θα ακολουθήσει έναν άλλο δρόμο, αυτόν της φωτογραφίας, τα βιώματα της παιδικής ηλικίας φαίνεται ότι δεν χάθηκαν ποτέ και πλέον εκδηλώνονται απτά. Η σχέση της με την ύλη, η προσοχή στη λεπτομέρεια, η αγάπη για το χειροποίητο, η τελειομανία και το καλλιτεχνικό της ένστικτο βρίσκουν σήμερα τη θέση τους σε κάθε κομμάτι του δικού της brand, Maeda, ενός προσωπικού καλλιτεχνικού εγχειρήματος που εκφράζει τη δική της αυθόρμητη και δημιουργική φύση.