Γκρέτα Τούνμπεργκ: Της απαγόρευσαν την είσοδο στη Βενετία
MARIE CLAIRE

Γκρέτα Τούνμπεργκ: Της απαγόρευσαν την είσοδο στη Βενετία

Επειδή έβαψε πράσινο το μεγάλο κανάλι.

Γκρέτα Τούνμπεργκ: Της απαγόρευσαν την είσοδο στη Βενετία
Η Greta Thunberg βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας στην Ιταλία, μετά τη συμμετοχή της σε μια συντονισμένη δράση της Extinction Rebellion, που στόχο είχε να αναδείξει την απογοήτευση των περιβαλλοντικών οργανώσεων για τα αποτελέσματα της συνόδου COP30 στη Βραζιλία.

 
Οι ακτιβιστές χρησιμοποίησαν μια πράσινη, βιοδιασπώμενη χρωστική ουσία για να βάψουν νερά σε δέκα ιταλικές πόλεις, από ποτάμια μέχρι λίμνες και σιντριβάνια, στο πλαίσιο της δράσης «Stop Ecocide».

 
 Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης