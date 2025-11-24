Γκρέτα Τούνμπεργκ: Της απαγόρευσαν την είσοδο στη Βενετία
Γκρέτα Τούνμπεργκ: Της απαγόρευσαν την είσοδο στη Βενετία
Επειδή έβαψε πράσινο το μεγάλο κανάλι.
Η Greta Thunberg βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας στην Ιταλία, μετά τη συμμετοχή της σε μια συντονισμένη δράση της Extinction Rebellion, που στόχο είχε να αναδείξει την απογοήτευση των περιβαλλοντικών οργανώσεων για τα αποτελέσματα της συνόδου COP30 στη Βραζιλία.
Οι ακτιβιστές χρησιμοποίησαν μια πράσινη, βιοδιασπώμενη χρωστική ουσία για να βάψουν νερά σε δέκα ιταλικές πόλεις, από ποτάμια μέχρι λίμνες και σιντριβάνια, στο πλαίσιο της δράσης «Stop Ecocide».
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Οι ακτιβιστές χρησιμοποίησαν μια πράσινη, βιοδιασπώμενη χρωστική ουσία για να βάψουν νερά σε δέκα ιταλικές πόλεις, από ποτάμια μέχρι λίμνες και σιντριβάνια, στο πλαίσιο της δράσης «Stop Ecocide».
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα