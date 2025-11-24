Γκρέτα Τούνμπεργκ: Της απαγόρευσαν την είσοδο στη Βενετία

Η Greta Thunberg βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας στην Ιταλία, μετά τη συμμετοχή της σε μια συντονισμένη δράση της Extinction Rebellion, που στόχο είχε να αναδείξει την απογοήτευση των περιβαλλοντικών οργανώσεων για τα αποτελέσματα της συνόδου COP30 στη Βραζιλία.Οι ακτιβιστές χρησιμοποίησαν μια πράσινη, βιοδιασπώμενη χρωστική ουσία για να βάψουν νερά σε δέκα ιταλικές πόλεις, από ποτάμια μέχρι λίμνες και σιντριβάνια, στο πλαίσιο της δράσης «Stop Ecocide».