Ο Γιώργος Λάνθιμος στο Marie Claire: «Tο αν είναι ή όχι εξωγήινη δεν είναι το κύριο θέμα της ταινίας»

Το άλμα του Γιώργου Λάνθιμου από τον arthouse σουρεαλισμό ως την παγκόσμια αναγνώριση χωρίς την απώλεια του προσωπικού του ύφους αποτελεί σίγουρα μία από τις πιο μοναδικές διαδρομές στο κινηματογραφικό στερέωμα. Έχουν περάσει 16 χρόνια από τότε που ο «Κυνόδοντας» συγκλόνισε τις Κάννες, του χάρισε την πρώτη από τις αρκετές υποψηφιότητές του για Όσκαρ και αργότερα τον είδε να συνεργάζεται με σταρ όπως η Nικόλ Κίντμαν και τον Μαρκ Ράφαλο. Έχοντας κερδίσει τη θέση του στο Χόλιγουντ, θα μπορούσε να παραδοθεί στις γενναιόδωρες σειρήνες των υπερηρωικών ταινιών, το faux πρεστίζ του Oscar-bait ή την ευκολία των σίκουελ που δεν ζήτησε κανείς.