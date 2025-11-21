Αυτή είναι η καλύτερη ημέρα για να θέσετε τους στόχους σας για το 2026

Κάθε Δεκέμβριο βάζουμε στόχους που υποτίθεται ότι θα μας αλλάξουν τη ζωή τη νέα χρονιά. Και κάθε Ιανουάριο τους παρατάμε. Γι’ αυτό δεν φταίει πάντα η πειθαρχία μας ή η έλλειψη αυτής. Πολλές φορές το λάθος είναι ο χρόνος.Σύμφωνα με μία ειδικό στην καρτομαντεία, η οποία μίλησε στο Reader’s Digest, η 1η Ιανουαρίου είναι στην πραγματικότητα η χειρότερη ημέρα για να ξεκινήσουμε δυναμικά. Για το 2026, η καλύτερη στιγμή για να θέσουμε νέες προθέσεις έρχεται νωρίτερα.Η επαγγελματίας tarot reader Echo, από την πλατφόρμα Tarotap, εξηγεί ότι η έναρξη της χρονιάς μάς βρίσκει συχνά κουρασμένους από τις γιορτές. «Πολλοί περιμένουν την 1η Ιανουαρίου για μια “καθαρή αρχή”, όμως στην πραγματικότητα τότε είμαστε εξαντλημένοι και πιο κοντά στην ανάγκη για ξεκούραση παρά για ανανέωση», σημειώνει. Γι’ αυτό η ίδια ακολουθεί το αστρολογικό ημερολόγιο, που δείχνει πότε η ενέργεια είναι πιο κατάλληλη για νέες προθέσεις.Για το 2026, η ημέρα-κλειδί είναι η 22α Νοεμβρίου. Τότε ο ήλιος μπαίνει στον Τοξότη, μια περίοδο που η Echo χαρακτηρίζει «φυσική ενεργειακή επαναφορά». Ο Τοξότης συνδέεται με αισιοδοξία, όραμα και διάθεση για επέκταση, οπότε η επιθυμία μας να οραματιστούμε το μέλλον ενισχύεται. Παράλληλα, αυτή η ημερομηνία συμπίπτει με μια Νέα Σελήνη στον Σκορπιό, έναν συνδυασμό που, σύμφωνα με την ειδικό, βοηθά να αποδεσμευτούμε από ό,τι μας βαραίνει και να κάνουμε νέα ανοίγματα με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.