The Morning Show: Τα βασανιστήρια της Ριζ Γουίδερσπουν βασίζονται σε αληθινές ιστορίες δημοσιογράφων

Το The Morning Show επιστρέφει με την Apple TV+ να επιβεβαιώνει την 5η σεζόν ήδη από νωρίς. Η σειρά που έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πιο αιχμηρά τηλεοπτικά σχόλια για τον κόσμο των media, κλείνει μια ακόμη χρονιά γεμάτη εντάσεις, αποκαλύψεις και πολιτικά φορτισμένες ιστορίες. Στο κέντρο όλων βρίσκεται η Reese Witherspoon, η οποία στη 4η σεζόν πέρασε από τις πιο δύσκολες, βίαιες και απαιτητικές στιγμές της ως Bradley Jackson.Στο φινάλε της σεζόν η Bradley βρίσκεται φυλακισμένη στη Λευκορωσία, έπειτα από μια έρευνα που την εκθέτει σε διεθνείς κινδύνους. Οι σκηνές κράτησης, που εμπνεύστηκαν από πραγματικές περιπτώσεις δημοσιογράφων όπως ο Evan Gershkovich, δείχνουν την ηρωίδα σε απόλυτη απομόνωση, σε ένα κελί με το φως να μένει πάντα αναμένο, δυνατή μουσική και ελάχιστη τροφή.