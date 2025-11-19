Creme brulee: Το buttery ξανθό που θα βλέπουμε παντού τους επόμενους μήνες
Creme brulee: Το buttery ξανθό που θα βλέπουμε παντού τους επόμενους μήνες

Σύμφωνα με τα catwalks των μεγαλύτερων σχεδιαστών, αυτή είναι η πιο δημοφιλής απόχρωση της σεζόν στα ξανθά μαλλιά.

Οι ζεστές ξανθές αποχρώσεις επιστρέφουν δυναμικά και εμείς είμαστε έτοιμες να τις αγκαλιάσουμε. Φέτος αφήνουμε πίσω μας τα ψυχρά σαντρέ χρώματα και περνάμε σε πιο βουτυρένιους και μελί τόνους που χαρίζουν στα μαλλιά φυσική λάμψη και απαλή κίνηση. Η μεγαλύτερη τάση της σεζόν ακούει στο όνομα creme brulee και ήδη τη βλέπουμε παντού.

 
Οι ειδικοί μιλούν για μια απόχρωση εμπνευσμένη από την βουτυρένια επιφάνεια του αγαπημένου γλυκού. Αυτό που μας αρέσει περισσότερο είναι ότι δείχνει απόλυτα φυσικό και δεν απαιτεί την εξαντλητική συντήρηση που είχαν οι ψυχρές ξανθές αποχρώσεις των προηγούμενων χρόνων. Αντί για ατελείωτες διορθώσεις χρώματος μπορούμε να απολαμβάνουμε ένα ζεστό αποτέλεσμα που μαλακώνει όμορφα καθώς μακραίνουν τα μαλλιά.
