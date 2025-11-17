Leonardo DiCaprio: Το στιγμιότυπο από το party γενεθλίων του στο πλευρό της συντρόφου του
Leonardo DiCaprio: Το στιγμιότυπο από το party γενεθλίων του στο πλευρό της συντρόφου του

Η Francesca Scorsese κατέγραψε στιγμές χαράς, σε μια μικρή συγκέντρωση με φίλους, γέλια και μια έκπληξη από τον Jimmy Fallon.

Ο Leonardo DiCaprio γιόρτασε τα 51α γενέθλιά του με έναν τρόπο που δεν θύμιζε καθόλου Hollywood, τελείως εκτός των φώτων της δημοσιότητας. Επέλεξε να γιορτάσει με ένα ζεστό, χαμηλών τόνων gathering με φίλους. Η Francesca Scorsese, ανέβασε στο Instagram story της, ένα σύντομο βίντεο με τον ηθοποιό να σβήνει την τούρτα του, έχοντας στο πλευρό του τη σύντροφό του, Vittoria Ceretti.

