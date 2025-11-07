«Οι άντρες φαίνεται να κάνουν τη ζωή των γυναικών χειρότερη» – Τι απαντούν οι ίδιες

Μιζέρια στα dating app, ελλιπής συναισθηματική ωριμότητα, φόβος για τη δέσμευση και κοινωνικές ανισότητες: να γιατί εκατομμύρια γυναίκες εγκαταλείπουν την ιδέα μιας σχέσης συνειδητά.Από τη στροφή στην οικονομική ανεξαρτησία μέχρι την απόρριψη της παραδοσιακής πορείας «σχέση- γάμος- παιδιά», οι γυναίκες στις ΗΠΑ αναδιαμορφώνουν το πώς βλέπουν τον ρόλο της συντροφικότητας στη ζωή τους.Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της απογραφής των ΗΠΑ και εκτιμήσεις της Morgan Stanley, μέχρι το 2030 σχεδόν το 45% των γυναικών ηλικίας 25 έως 44 ετών θα είναι single.Ο Guardian ζήτησε από γυναίκες από κάθε γωνιά των Ηνωμένων Πολιτειών να μιλήσουν ανοιχτά για τις εμπειρίες τους στον κόσμο των ραντεβού το 2025, απαντώντας σε ερωτήσεις όπως γιατί είναι single, τι αναζητούν (αν ακόμα το αναζητούν), και γιατί, για πολλές, το να είναι μόνες είναι προτιμότερο από το να μοιράζονται τη ζωή τους με τον λάθος άνθρωπο.«Θα σε δεχτώ μόνο αν η παρουσία σου είναι πιο γλυκιά από τη μοναξιά μου»Αυτό είναι το νέο προσωπικό μότο της Sarah, 43 ετών, αντιπροσώπου πωλήσεων από την Καλιφόρνια, μετά το τέλος μιας σχέσης που την ταλαιπώρησε: «Μου έλειπε να έχω κάποιον να μαγειρεύω για εκείνον, να μοιραζόμαστε πράγματα. Αλλά τελικά κατάλαβα πόσο όμορφο είναι να είμαι μόνη, και ότι δεν θα δεχτώ τίποτα λιγότερο από αυτό που αξίζω», είπε στον Guardian.Κοινός παρονομαστής στις απαντήσεις πολλών γυναικών ήταν ότι τα ραντεβού καταλήγουν να είναι συχνά μια απογοητευτική διαδικασία. Στις πλατφόρμες γνωριμιών, στους κοινωνικούς χώρους, ακόμα και μέσα στις υπάρχουσες σχέσεις, η πλειοψηφία των ανδρών, όπως λένε οι γυναίκες που μίλησαν στο Μέσο, δεν ανταποκρίνεται ούτε στα βασικά, δηλαδή στην καλοσύνη, τη συναισθηματική ωριμότητα, τη σταθερότητα, τη φιλοδοξία και την αμοιβαιότητα.